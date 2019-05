FDP-Basis auf den Wahlkampf eingestimmt

Höheres Rentenalter und tiefere Renten in der zweiten Säule: Die Delegierten der FDP beschlossen am Samstag in Flawil eine Resolution zur Altersvorsorge. © KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

An der Delegiertenversammlung der FDP Schweiz am Samstag in Flawil SG diskutierte die Parteibasis über konkrete Reformen bei der Altersvorsorge. Weiter wurden die 280 Delegierten auf den Wahlkampf eingestimmt.