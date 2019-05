FDP-Delegierte beschliessen Resolution

Höheres Rentenalter und tiefere Renten in der zweiten Säule: Die Delegierten der FDP beschlossen am Samstag in Flawil eine Resolution zur Altersvorsorge. © KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

An der Delegiertenversammlung am Samstag in Flawil hat die FDP eine Resolution zur Altersvorsorge beschlossen. In einem Antrag wurde das Ziel einer Entpolitisierung des AHV-Alters bis 2030 hineingeschrieben.