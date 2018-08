Gössi will nicht für den Bundesrat kandidieren

FDP-Präsidentin Petra Gössi (links) hat sich bei der Frage um die Nachfolge von Bundesrat Johann Schneider-Ammann (rechts) selber aus dem Rennen genommen. Sie verzichte auf eine Kandidatur, sagte sie in einem TV-Interview. (Archiv) © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Die Schwyzer Nationalrätin und nationale FDP-Präsidentin Petra Gössi will vorderhand nicht in den Bundesrat. Wenn die Nachfolge des heutigen Wirtschaftsministers Johann Schneider-Ammann gesucht werde, kandidiere sie selber nicht, sagte sie in einem TV-Interview.