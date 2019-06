FDP Schweiz debattiert in Zürich über Umwelt- und Klimapolitik

FDP-Parteipräsidentin Petra Gössi lädt die Delegierten zur Versammlung nach Zürich-Altstetten ein. Wichtigstes Traktandum ist das Positionspapier zu Umwelt und Klima. (Archivbild) © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

An der Delegiertenversammlung der FDP Schweiz am Samstag in Zürich-Altstetten werden hitzige Diskussionen erwartet: Verabschiedet wird das Positionspapier zu Klima- und Umweltpolitik.