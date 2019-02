FDP will Klinken putzen gehen

Unter anderem mit einem Heissluftballon geht die FDP Schweiz dieses Jahr in die nationalen Wahlen. Der Ballon wurde beim Wahlkampfauftakt vom Freitag in Aarau unter dem Namen Alfred Escher getauft. © Keystone/URS FLUEELER

Parteipräsidentin Petra Gössi hat am Freitag in Aarau die FDP Schweiz auf die nationalen Wahlen vom Herbst eingeschworen. Sie will, dass ihre Leute die FDP-Politik dieses Jahr noch näher zu den Leuten bringen und setzt wie die Konkurrentin SP auf Tür-zu-Tür-Wahlkampf.