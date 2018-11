«Fearless Girl» wird umgesetzt

Die Skulptur "Fearless Girl" hat während eineinhalb Jahren dem Bullen vor der New Yorker Börse die Stirn geboten. Jetzt musste das furchtlose Mädchen umziehen. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/BEBETO MATTHEWS

Nachdem sie anderthalb Jahre von einem kleinen Mädchen aus Bronze angestarrt wurde, ist die berühmte Bullenstatue an der New Yorker Wall Street wieder alleine an ihrem Platz.