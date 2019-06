Fed Cup neu mit 12-Nationen-Finalturnier

Für das Schweizer Fed-Cup-Team mit Captain Heinz Günthardt (links) kann die Zielsetzung nur Budapest heissen © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Der Fed Cup wird künftig in neuem Format mit einem 12-Nationen-Finalturnier ausgespielt. Wie der Internationale Tennis-Verband (ITF) in London bekannt gab, wird die erste Titel-Entscheidung im kommenden April in Budapest ausgetragen.