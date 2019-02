Federer bleibt gegen Verdasco ungeschlagen

Roger Federer musste in Dubai auch im Achtelfinal gegen Fernando Verdasco über drei Sätze gehen © KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER

Roger Federer (ATP 7) erreicht am ATP-Turnier in Dubai die Viertelfinals. Der als Nummer 2 gesetzte Schweizer besiegt den Spanier Fernando Verdasco (ATP 32) 6:3, 3:6, 6:3.48 Stunden nach seinem Startsieg gegen Philipp Kohlschreiber stand Federer in Dubai erneut auf dem Platz.