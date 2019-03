Federer büsst einen Platz ein, Bencic zurück in den Top 20

Dominic Thiem (links) verbessert sich in der Weltrangliste auf Platz 4 und ist damit direkt vor Roger Federer klassiert © KEYSTONE/EPA/RAY ACEVEDO

Roger Federer büsst nach der Finalniederlage in Indian Wells in der Weltrangliste einen Platz ein. Der 20-fache Grand-Slam-Sieger wird neu an 5. Position geführt.Dominic Thiem machte dank seinem ersten Masters-1000-Turniersieg einen Sprung von Platz 8 auf 4.