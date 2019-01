Dürfte am Mittwoch mehr ins Schwitzen kommen als in der 1. Runde: Roger Federer spielt gegen Daniel Evans in der Nachmittagssonne © KEYSTONE/AP/AARON FAVILA

Roger Federer spielt seine Zweitrunden-Partie am Australian Open am Mittwoch in der Nachmittagshitze.Das Spiel des Titelverteidigers gegen den englischen Qualifikanten Daniel Evans ist auf ca. 14.30 Uhr (04.30 Uhr Schweizer Zeit) in der Rod Laver Arena angesetzt.