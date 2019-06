Federer gratuliert Weirather zum Geburi

«Hallo Tina – do isch de Roger!» Als müsste sich der sympathische lächelnde Mann im Video noch vorstellen. «Ich ha der alles, alles Gueti wölle wünsche zum 30. Geburtstag», sagt Roger Federer weiter im Video, welches Tina Weirather auf Instagram teilt. Die Skifahrerin macht kein Geheimnis daraus, ein grosser Fan von Roger Federer zu sein. Schon mehrmals postete Tina Weirather ein Foto mit dem Tennisstar auf den Sozialen Medien.

Ihre Freude über das Video zeigt Tina mit vielen Herzen, es sei für sie das perfekte Geburtstagsgeschenk, auch wenn es schon eine Weile her ist. Tatsächlich feierte Weirather ihren 30. Geburtstag am 24. Mai, also vor bereits einem Monat.

(sar.)