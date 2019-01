Start zur Titelverteidigung in einer Night-Session: Roger Federer am Australian Open © KEYSTONE/AP/VINCENT THIAN

Roger Federer startet seine Titelverteidigung am Australian Open am Montag in der zweiten Partie der Night-Session.Er tritt um ca. 10.30 Uhr Schweizer Zeit auf den Usbeken Denis Istomin (ATP 99). Bereits am früheren Montagmorgen Schweizer Zeit kommen Belinda Bencic (ca. 5.