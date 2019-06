Federer in Halle im Viertelfinal

Roger Federer wird von Jo-Wilfried Tsonga hart gefordert © KEYSTONE/EPA/FOCKE STRANGMANN

Roger Federer steht am Rasenturnier in Halle auch im 16. Anlauf in den Viertelfinals. Er setzt sich in seinem Zweitrunden-Match gegen Jo-Wilfried Tsonga knapp mit 7:6 (7:5), 4:6, 7:5 durch.