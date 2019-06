Federer kommt zur Revanche gegen Millman

Startet am Montag in Halle in seine Rasensaison: Roger Federer © KEYSTONE/EPA/TYLER LARKIN

Roger Federer bekommt bei seinem Einstieg in die Rasensaison die Chance auf Revanche: Der 37-jährige Schweizer trifft beim Rasenturnier in Halle in der 1. Runde auf den Australier John Millman .