Federer schlägt Medwedew ohne Mühe

Roger Federer zieht in Miami problemlos in die Viertelfinals ein © KEYSTONE/AP/LYNNE SLADKY

Roger Federer zieht am Tennisturnier in Miami ohne Mühe in die Viertelfinals ein. Der Baselbieter gewinnt die wegen Regens vertagte Partie gegen den Russen Daniil Medwedew in nur 61 Minuten 6:4, 6:2.Federer meisterte den ersten richtigen Härtetest in Florida gegen den Weltranglisten-15.