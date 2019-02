Federer und Borg läuten Laver-Cup-Countdown ein

Björn Borg und Roger Federer weilen am 8. Februar in Genf, um mit den Tennis-Fans den Countdown zum Laver Cup zu starten © KEYSTONE/EPA/KAMIL KRZACZYNSKI

Roger Federer wird am 8. Februar gemeinsam mit Björn Borg in Genf den Countdown für den Laver Cup 2019 einläuten, der vom 20. bis 22. September in der Palexpo-Halle in Genf stattfinden wird. Am selben Tag startet auch der Ticket-Vorverkauf für das Tennis-Event im Herbst.