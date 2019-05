Federer und Bencic am Donnerstag eventuell je zweimal

Rom im Regen: Die Federer-Fans gedulden sich am Mittwoch vergebens © KEYSTONE/EPA ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

Roger Federer und Belinda Bencic stehen am Donnerstag in Rom im Erfolgsfall je zweimal im Einsatz. Wegen anhaltender Regenfälle müssen am Mittwoch sämtliche Partien abgesagt werden.Der «Super-Donnerstag» im Foro Italico von Rom beginnt um 10.