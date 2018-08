Feiern, abkühlen und mitfiebern

St.Gallerfest 🍻🥂

Am Freitag und Samstag verwandelt sich die St.Galler Innenstadt in eine Festmeile. Auf dem Festareal gibt es verschiedene Food- und Getränkestände, auf den Bühnen gibt’s Unterhaltung und Musik. Am St.Gallerfest trifft sich die ganze Stadt und Menschen aus der ganzen Region werden zusammenkommen. Infos gibt es hier.

Churer Fest 🎉🍷

Wie bleiben bei den Stadtfesten. Auch Chur wird an diesem Wochenende sein alljährliches Stadtfest feiern. Vom Freitag bis am Sonntag gibt es ein abwechslungsreiches Musikprogramm – von Klassik bis Rock/Pop, von Ländler bis Country. Natürlich werden die Besucher auch kulinarisch verwöhnt. Mehr Infos findest du hier.

Vize-Meister in Montlingen ⚽🥅

«Es wird für uns das Spiel des Lebens», sagt Andreas Lüchinger, Trainer des FC Montlingen, vor dem Cup-Spiel dieses Samstagabends gegen den grossen FC Basel. Der Zweitligist aus dem Rheintaler 2000-Seelen-Dorf ist nervös, freut sich aber schon riesig auf die Partie. Wenn du dich von der Stimmung mitreissen lassen möchtest – Anpfiff ist um 18.15 Uhr auf dem Montlinger Fussballplatz Kolbenstein. Am selben Abend empfängt der FC Amriswil den FC Aarau. Das Cup-Auftaktspiel startet um 16.30 Uhr auf dem Sportplatz Tellenfeld. Ein regionales Derby gibt es zudem mit dem Cup-Spiel FC Wil gegen FC Uzwil.

See, Sand, Skulpturen ⏳🌊

Das Sandskulpturenfestival in Rorschach am Bodensee feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Unter dem Motto «all you need is love» drücken die internationalen Künstler ihre liebe zu Sand, See und Kreativität aus. Das Festival dauert noch bis am Samstag; die Ausstellung ist jeweils von 9 bis 21 Uhr geöffnet.

Die Starken auf der Schwägalp ⛰️🤼‍♂️

Auch am Fusse des Säntis wird’s am Wochenende sportlich: Auf der Schwägalp wird um den letzten Kranz der Saison geschwungen. Der Bündner Armon Orlik (23) musste wegen seiner Knieverletzung absagen – kann dafür Thurgauer Samuel Giger (20), der im April sein eigenes Kantonales gewann, überzeugen? Du erfährst es auf dem Festgelände oder im Livestream.

Tiffige Töffs im Thurgau 🏍️

Wenn du lieber Sportarten verfolgst, bei denen es eher um starke Motoren als Körperkontakt geht, fühlst du dich am Motocross-Event in Gachnang (Frauenfeld) bestimmt wohl. Während am Samstag Trainings, Qualifikationsrunden und erste Rennen anstehen, gibt es am Sonntag neben dem Motocross Grand Prix Suisse eine Flugshow der Patrouille Suisse. Hier gibt’s Tickets.

Biken in Balzers 🚴

Statt Töffs gibt es in Balzers die mutigsten Biker zu sehen. Das Ländle ist Gastgeber der RedBull Pump Track World Championship. Den ganzen Samstag messen sich die Biker auf dem Pump Track. Beim «Kids race» sitzen auch schon die mutigsten Kleinen im Sattel. Spontane Actionfans können sich auch noch am Event anmelden.

Romanshorn feiert sein Seebad 🤽‍♂️🚿

Zieht es dich vielleicht doch eher in die Badi? Dieses Wochenende wird in Romanshorn das 50-jährige Bestehen des Seebads gefeiert. Im Bad gibt es unter anderem ein Openairkino, ein Rutschbahnrace, einen Weitsprung vom 1-Meterbrett, ein Wasserball-Spielfeld und Kaja-Rennen. Die komplette Übersicht gibt es hier.

Bodensee-Cup 🏒❄️

Wie wäre es mit einer Abkühlung? Nein, wir reden nicht von Glacé. Eishockey ist angesagt. Am Wochenende ist der dritte Bodensee-Cup. In der Bodensee-Arena messen sich vier Top Mannschaften aus der Region: Der EHC Kloten, der HC Thurgau, die Schwenninger Wild Wings und die Ravensburg Towerstars. Eine Tageskarte gibt es für zehn Franken. Jugendliche bis 15 Jahre sind gratis.

(red.)