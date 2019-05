Heute keine «zero points»?

Der Berner Sänger Luca Hänni am Freitag bei der Probe zum Final des Eurovision Song Contest in Tel Aviv. © KEYSTONE/EPA/ABIR SULTAN

Es ist eine riesiges Fernseh-Ereignis mit Fans vom Nordkap bis zum Kaukasus: Musiker aus 26 Ländern treten am heutigen Samstag beim Eurovision Song Contest in Tel Aviv gegeneinander an – mit laut Buchmachern guten Chancen für die Schweiz.