Ferienhaus in Flammen aufgegangen

Zum Zeitpunkt des Feuers war das Ferienhaus in Flims unbewohnt. © Gemeindepolizei Flims

Ein Ferienhaus in Flims geriet am Donnerstagvormittag in Brand. Wegen einer Isolation an der Front des Gebäudes, musste die Feuerwehr über das Dach einsteigen. Verletzt wurde niemand.