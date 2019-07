Ferienstart am Flughafen Zürich

Eine Stunde anstehen vor der Sicherheitskontrolle und dem Check-In dies berichten Passagiere zurzeit vom Flughafen Zürich. Und auch ein Augenschein vor Ort zeigt: zurzeit ist am Flughafen besonders viel los. Der Grund: Es ist Ferienzeit und besonders viele Leute wollen in den Urlaub fliegen. Hunderttausend Passagiere verzeichnet der Flughafen im Moment pro Tag. Das sind gut 20’000 Fluggäste mehr, als an durchschnittlichen Tagen.

Der Ansturm könne dazu führen, dass bei den Sicherheitskontrollen und dem Check-In längere Wartezeiten enstehen, bestätigt der Flughafen. Dass, wie Passagiere berichten, eine Stunde angestanden werden müsse, sei jedoch kaum der Fall. Beim Flughafen spricht man von mehreren Minuten. Man habe sich auf das erhöhte Passagieraufkommen während der Ferienzeit vorbereitet und sei bemüht, die Fluggäste effizient abzufertigen.

Trotzdem: Wer in den kommenden Tagen in den Urlaub fliegen möchte, dem sei empfohlen, etwas mehr Zeit am Flughafen einzuberechnen als üblich.

(red.)