Fernando Express – Solang ich noch am Leben bin

Ein Album zum Feiern, Tanzen und Träumen! Zuerst einmal erscheint erste Single «Solang ich noch am Leben bin».

Viele ihrer populären Titel stammen aus der Feder des Erfolgsproduzenten Jean Frankfurter, der auch die ganz grossen Hits von Superstars wie Helene Fischer, Bata Illic oder den Flippers produzierte und so ist auch dieser neue Titel wieder von Jean Frankfurter. Der Text stammt aus der Erfolgs-Feder von Joachim Horn-Bernges.

Die Musik des Fernando Express ist der Garant schlechthin, um jedes Parkett im Nu mit Tanzpaaren zu füllen. Zahlreiche Preise und Auszeichnungen sahnte die dreiköpfige Formation in all den Jahren ab, war Dauergast in den Hitparaden und absolvierte unzählige, umjubelte Live-Auftritte. Nun setzt der Fernando Express einen weiteren Meilenstein in seiner Erfolgsgeschichte. (red/Telamo)

Vor 5 Jahren war der Bandleader Josef Eisenhut von Fernando Express bei Radio Melody zu Gast.