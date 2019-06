Fernando Torres beendet Karriere

Fernando Torres blickt auf eine sehr erfolgreiche Karriere zurück © KEYSTONE/EPA/JIJI PRESS

Der spanische Topstürmer Fernando Torres, zuletzt in Sagan Tosu in Japan tätig, beendet im Alter von 35 Jahre die sehr erfolgreiche Karriere.Nach 18 aufregenden Jahren sei der Moment gekommen, die Laufbahn zu beenden, sagte er in einem am Freitag in sozialen Netzwerken veröffentlichten Video.