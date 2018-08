Fernando Verdasco eliminiert Andy Murray

Andy Murray (rechts) bestritt am US Open in New York sein erstes Grand-Slam-Turnier seit mehr als einem Jahr © KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Für Andy Murray bedeutet die 2. Runde am US Open in New York Endstation. Der US-Open-Sieger von 2012 verliert gegen den Spanier Fernando Verdasco nach 3:23 Stunden 5:7, 6:2, 4:6, 4:6.Noch einmal bäumte sich Andy Murray im Arthur-Ashe-Stadion gegen das frühe Ausscheiden auf.