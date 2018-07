«Downton Abbey» bald auch im Kino

«Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass #DowntonAbbey auf die grosse Leinwand kommt.» Die Filmarbeiten beginnen demnach noch in diesem Sommer. Schauspieler Hugh Bonneville, Serien-Graf Robert Crawley, schrieb lediglich «2019 #DowntonAbbey». Auch Schauspielerin Joanne Froggatt verkündete die Neuigkeit mit den Worten: «Erfreut mitzuteilen, dass wir die Truppe wieder zusammenholen!»

Welcome back to Downton! We’re thrilled to announce that #DowntonAbbey is coming to the big screen. Film production begins this summer. pic.twitter.com/3scMUmosic

— Downton Abbey (@DowntonAbbey) July 13, 2018