Ferrer muss letzte Grand-Slam-Partie aufgeben

David Ferrer (links) musste seine Partie der 1. Runde am US Open gegen Rafael Nadal nach einer Wadenverletzung aufgeben © KEYSTONE/AP/JULIO CORTEZ

Titelverteidiger Rafael Nadal zieht am US Open in New York problemlos in die 2. Runde ein. Sein Gegner David Ferrer gibt in der letzten Grand-Slam-Partie seiner Karriere beim Stand von 3:6, 4:3 auf.