Festgenommener bricht zusammen und stirbt

Auf einer Polizeiwache in Basel ist am Samstagmorgen ein Mann nach einer Festnahme zusammengebrochen und verstorben. (Symbolbild) © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

In Basel ist am Samstagmorgen ein Mann auf einer Polizeiwache verstorben. Er war kurz zuvor von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Wieso der Mann starb, ist noch unklar.