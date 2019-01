Festnahme und Evakuierungen nach Sprengstoff-Fund nahe Trier

Der Sprengstoff-Fund löste ein Grosseinsatz der Polizei aus. Mehrere Strassen wurden gesperrt. © KEYSTONE/dpa/ULI DECK

Ein Sprengstoff-Fund in einem Haus in der Nähe der deutschen Stadt Trier hat einen Grosseinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Die Polizei fand am Mittwochabend bei Durchsuchungen im Keller eines Mehrfamilienhauses Sprengstoff, wie die Polizei mitteilte.