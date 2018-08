Feuer-Fehlalarm im Stiftsbezirk

Banger Moment für St.Gallen am Dienstagabend: Dutzende Feuerwehrauto fuhren mit heulenden Sirenen in Richtung Klosterkirche. Doch glücklicherweise handelte es sich um einen Fehlalarm – das Unesco-Welterbe war in keinem Moment in Gefahr.

«Eine Brandmeldeanlage des Stiftsbezirks hat am Dienstagabend Alarm ausgelöst», sagt Christian Isler, Kommandant der Feuerwehr und des Zivilschutzes der Stadt St.Gallen. «Bei uns hat das automatisch zur Folge, dass nicht nur die Berufs-, sondern auch die Milizfeuerwehr mobilisiert wird.»

Die Einsatzkräfte wurden daraufhin an einen sogenannten «Interventionsstartpunkt» auf dem Gelände des Stiftsbezirkes versammelt. «Dort konnten wir an der Brandmeldeanlage lediglich ablesen, dass der ausgelöste Alarm eine technische Ursache hatte», sagt Isler.

Angaben zu den Kosten des Einsatzes, sowie über die Anzahl Feuerwehrleute und -fahrzeuge kann Isler zum jetzigen Zeitpunkt keine machen.

(red.)