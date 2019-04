Erheblicher Schaden durch Feuer in Asylunterkunft in Oftringen AG

In einer Asylunterkunft in Oftringen AG hat es am Freitagabend gebrannt. Drei Personen mussten laut Polizei für eine Kontrolle ins Spital. (Themenbild) © KEYSTONE/URS FLUEELER

In einer Asylunterkunft in Oftringen AG hat am Freitagabend ein Brand erheblichen Sachschaden angerichtet. Verletzt wurde niemand. Drei Menschen mussten zur Kontrolle ins Spital. Die Brandursache ist unklar.