Feuerbestattung von Karl Lagerfeld in der Nähe von Paris

Blumen für den verstorbenen Modezar Karl Lagerfeld am Eingang von Chanel in Paris. © KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA

Der gestorbene Modeschöpfer Karl Lagerfeld ist in der Nähe von Paris eingeäschert worden. Das bestätigte eine Quelle aus seinem Modehaus der Nachrichtenagentur DPA am Freitag in Paris. Es habe sich um «einen sehr privaten Rahmen» gehandelt.