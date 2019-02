Feuerherz – Warum nicht jetzt

Gerade auch auf ihrer aktuellen CD ist nicht zu überhören, wie sehr sich die vier Jungs von Feuerherz musikalisch entwickelt haben und wie viel echte Emotion in allen Songs steckt. Die neue Singleauskopplung «Warum nicht jetzt» ist der beste Beleg für diese Entwicklung. Der Song pusht mit feinsten Feierbeats, unwiderstehlichen Vocals und einem hochansteckenden Mitsing-Refrain.

Alles was einen Feuerherz-Hit ausmacht ist hier geboten. Die Produzenten von Syndicate Music aus München haben mit ihren ausgefeilten Arrangements auch hier wieder ganze Arbeit geleistet. Im Mittelpunkt steht ein ausgeklügelter Wall of Sound mit internationalem Format, der die genialen Stimmen und Chöre von Sebastian, Dominique, Matt und Karsten perfekt in Szene setzt.

Inhaltlich geht es in dem Song um das Leben im Hier und Jetzt. Oder anders gesagt: Warum auf morgen warten, wenn die große Liebe gerade vor einem steht. «Warum nicht jetzt, warum nicht heut, warum nicht sofort», singen die sympathischen Vier. Alles klar, die Sehnsucht soll sofort erfüllt werden. Im Hier und Jetzt mit ganz viel Feuer und ganz viel Herz!