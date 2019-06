Die Feuerwehr bekämpft die Flammen auch aus der Luft mit Lösch-Helikoptern. © KEYSTONE/EPA EFE/DAVID AGUILAR

Ein Waldbrand hat in Spanien tausende Hektar Fläche zerstört. Hunderte Feuerwehrleute und Soldaten waren am Mittwoch im Einsatz, um das Feuer auf dem Gebiet der Gemeinde Torre del Español in der Region Katalonien zu bekämpfen.Unterstützt wurden sie durch 15 Löschflugzeuge oder Helikopter.