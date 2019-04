Feuerwehrauto erfasst Töfffahrer (48)

Auf der Walzenhauserstrasse in St.Margrethen kam es am Dienstag kurz vor 16 Uhr zu einem schweren Unfall. Während die 44-jährige Lenkerin eines Feuerwehrautos von St.Margrethen in Richtung Walzenhausen unterwegs war, wich sie laut eigenen Angaben einem Velofahrer am Fahrbahnrand aus. Sie lenkte ihr Fahrzeug in Richtung Fahrbahnmitte, wodurch dieses teilweise auf die Gegenfahrbahn geriet.

Das Feuerwehrauto erfasste auf der Höhe Funkenbüchelweg einen entgegenkommenden 48-Jährigen auf seinem Töff. Durch den Aufprall rutschte der Töff über die Strasse und kam im Wiesland zu liegen, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Dabei sei der Lenker unbestimmt verletzt worden.

Der Mann wurde am Unfallort durch einen Notarzt sowie durch den Rettungsdienst medizinisch erstbetreut und anschliessend von der Rega ins Spital geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe mehrerer tausend Franken.

(Kapo SG/red.)