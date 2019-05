Feuerwehrgebäude soll saniert werden

1969 wurde das Feuerwehrgebäude an der Notkerstrasse in Betrieb genommen. Heute genügen die Platzverhältnisse nicht mehr den betrieblichen Anforderungen. Ausserdem besteht Sanierungsbedarf. «Seit Bezug des Gebäudes vor 50 Jahren ist keine Gesamtsanierung erfolgt», teilt die Stadt St.Gallen mit. Das Gebäude ist an mehreren Stellen undicht.

Mit der Sanierung und Erweiterung soll das Gebäude verlängert und aufgestockt werden. Ausserdem kommt eine Solarstromanlage auf das Dach. Die Berufsfeuerwehr kann während der Arbeiten im Gebäude einquartiert bleiben. Die Ruheräume und die Einsatzzentrale werden vorübergehend in einem Provisorium aus Containern untergebracht.

Insgesamt wird mit Kosten von 20,7 Millionen Franken gerechnet. Die Gebäudeversicherungsanstalt beteiligt sich mit 0,92 Millionen Franken, die verbleibenden 19,8 Millionen Franken sollen über einen Kredit der Stadt finanziert werden. Die Volksabstimmung dazu ist voraussichtlich auf den 17. November geplant. Der Baustart soll im Herbst 2021 erfolgen, Bezug ist im Sommer 2023.

(red.)