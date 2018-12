Fiala mit Siegtor für Nashville

Kevin Fiala (rechts) bejubelt einen Torerfolg für Nashville © KEYSTONE/FR170793 AP/MARK ZALESKI

Kevin Fiala trifft in der NHL im zweiten aufeinanderfolgenden Spiel und wird zum zweiten Mal in Folge zum zweitbesten Spieler der Partie gewählt.Die Nashville Predators gewinnen dank dem Siegtor von Fiala das Heimspiel gegen die Buffalo Sabres. Fiala stellte in der 37.