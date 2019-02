Fiat Chrysler ruft 882’000 Pick-ups zurück

Dies teilt der italienisch-amerikanische Konzern am Dienstag (Ortszeit) in den USA mit. Bei diesen Fahrzeugen bestehe das Risiko von Defekten an der Steuerung, durch die Fahrer die Kontrolle über ihre Autos verlieren könnten. Fiat Chrysler seien acht Unfälle und eine Verletzung bekannt, die im Zusammenhang mit dem Problem stehen könnten.

Der Hersteller beorderte zudem rund 222’000 kleinere Ram-1500-Pick-ups in die Werkstätten, weil sich unter bestimmten Umständen die Bremspedalen lösen könnten. In Verbindung mit diesem Fall, der eine einer spezielle Version des Modelljahrgangs 2019 betrifft, wisse Fiat Chrysler bisher von keinen Unfällen oder Verletzungen.

Beim weit überwiegenden Teil des Rückrufs geht es um Fahrzeuge, die auf dem US-Markt verkauft wurden. Ausserhalb Nordamerikas sind insgesamt nur gut 11’000 Pick-up-Trucks betroffen.

(SDA)