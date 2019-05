Filmfestspiele Cannes: Neuer Tarantino-Film im Wettbewerb

Feiert mit seinem neusten Werk in Cannes Premiere: Kultregisseur Quentin Tarantino. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/IAN LANGSDON

Der lang erwartete neue Film von Quentin Tarantino, «Once Upon a Time… in Hollywood», – mit Leonardo DiCaprio und Brad Pitt in den Hauptrollen – nimmt am Wettbewerb der Filmfestspiele Cannes (14.-25. Mai) teil. Das wurde am Donnerstag bekanntgegeben.