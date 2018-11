Filmregisseur Alexander J. Seiler gestorben

Der Zürcher Filmautor Alexander J. Seiler (Mitte) ist am 22. November 2018 im Alter von 90 Jahren gestorben. 2014 erhielt er beim Schweizer Filmpreis den Ehren-Quartz. Die Laudatio hielt Bundesrat Alain Berset (zweiter von links). (Archiv) © Keystone/ENNIO LEANZA

Alexander J. Seiler ist tot. Der Zürcher Filmemacher ist am 22. November in Zürich im Alter von 90 Jahren gestorben. Die Dschoint Ventschr Filmproduktion in Zürich bestätigte am Montag entsprechende Medienberichte.