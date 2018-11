Yves Yersin, hier 2013 am Filmfestival in Locarno, ist am 15. November 2018 im Alter von 76 Jahren gestorben. (Archiv) © Keystone/URS FLUEELER

Der Waadtländer Filmregisseur Yves Yersin ist tot. Er starb am letzten Donnerstag an seinem Wohnort Baulmes VD, wie die Cinémathèque suisse am Montag mitteilte.Mit «Les petites fugues» (1979) drehte Yves Yersin einen der erfolgreichsten Schweizer Filme aller Zeiten.