165 Schweizer Filme in Solothurn

Im Zürcher Kino Houdini präsentierte Filmtage-Direktorin Seraina Rohrer am Donnerstag das Programm der kommenden Filmtage, die am 24. Januar von Bundesrat Alain Berset in Solothurn eröffnet werden. Auffallend viele Filme drehten sich um «die ganz grossen Fragen», sagte Rohrer – um die Suche nach dem Sinn des Lebens und um Spiritualität.

So drehte «Der Kreis»-Regisseur Stefan Haupt mit dem Historienfilm «Zwingli» ein mehr als zweistündiges Epos über den Zürcher Reformator. Die Hauptrolle spielt Max Simonischek, weitere Figuren sind mit Anatole Taubman, Marthe Keller oder Stefan Kurt besetzt. «Zwingli» zeigen die Filmtage – ebenso wie Bettina Oberlis Spielfilm «Le vent tourne» – in der Sektion «Prix du Public». Über den Preis in dieser Kategorie entscheidet das Publikum.

Im Hauptwettbewerb «Prix de Soleure» stehen diesmal neun Filme, sechs Dokumentar- und drei Spielfilme. Die allererste «Prix de Soleure»-Gewinnerin Fanny Bräuning («No More Smoke Signals») kehrt mit ihrem Dokfilm «Immer und ewig» nach Solothurn zurück. Darin begleitet sie ihre an MS erkrankte Mutter und ihren Vater auf einer Reise durch Südeuropa.

Hans Kaufmann zeigt mit seinem Debütspielfilm «Der Büezer» eine Low-Budget-Produktion, in der ein junger Mann (Joel Basman) den Sinn den Lebens in einer Freikirche sucht.

