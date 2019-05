Finnland erster WM-Finalist

Marko Anttila freut sich über das entscheidende 1:0 © KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Der erste Finalist an der Eishockey-WM in der Slowakei heisst Finnland. Das Team von Trainer Jukka Jalonen setzt sich in Bratislava im Halbfinal gegen das favorisierte Russland 1:0 durch.Es war ein Duell individuelle Klasse gegen starkes Kollektiv.