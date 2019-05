Finnland unterliegt Deutschland

Leon Draisaitl führte Deutschland mit zwei Toren zum Sieg © KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK

Finnland vergibt an der Eishockey-WM in der Slowakei mit einer 2:4-Niederlage gegen Deutschland den Sieg in der Gruppe A. Die Matchwinner der Deutschen waren Goalie Philipp Grubauer und Leon Draisaitl, die beide ihr Geld in der NHL verdienen.