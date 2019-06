Fintech aus Indonesien will an Schweizer Börse

Achiko, ein Fintech-Unternehmen aus Indonesien, will an die Schweizer Börse. Das Hauptgeschäft sind Zahlungsdienste für Leute ohne Bankkonto oder Kreditkarte. (Symbolbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Exotischer Zuwachs für die Schweizer Börse: Das indonesische Fintech Achiko Limited will einen Antrag für eine Kotierung an der SIX einreichen.