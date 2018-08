Fix: Aratore wechselt nach Russland

Die Spatzen pfiffen es längst von den Dächern, nun ist alles unter Dach und Fach. Marco Aratore wechselt per sofort vom FCSG nach Russland zu Ural Jekaterinburg. Der FCSG erhält für den 27-Jährigen eine Ablöse. Wie hoch diese ist, will der Club nicht kommunizieren. Das Portal Transfermarkt.ch schätzt den Martkwert von Aratore auf 1,5 Millionen Euro. Ganz so viel dürfte der FCSG nicht erhalten, von einer hohen sechsstelligen Summe kann man aber ausgehen. Aratore hatte in der Ostschweiz noch einen Vertrag bis Sommer 2021.

«Wir haben ‹Ara› keine Steine in den Weg gelegt und seinem Wunsch nach einem Wechsel entsprochen», sagt FCSG-Mediensprecher Daniel Last. Marco Aratore hat für den FC St.Gallen 146 Spiele absolviert. Dabei hat er 22 Tore erzielt und 22 Tore vorbereitet. «Nun bleibt uns nur noch […] Danke zu sagen und Dir, lieber Ara, alles Gute zu wünschen», schreibt der Verein auf Facebook.

Jekaterinburg schreibt auf seiner Webseite, dass Aratore einen langfristigen Vertrag unterschrieben habe. Aratore kommentiert seinen Wechsel, gemäss seinem neuen Verein, wie folgt: «Ich bin sehr glücklich hier zu sein und kann es kaum erwarten, in diesem schönen Stadion zu spielen.»

🔥Знакомьтесь! Лидер швейцарского клуба "Санкт-Галлен" @FCSG_1879, полузащитник Марко Араторе заключил долгосрочный контракт с #ФКУрал!

Welcome to Yekaterinburg, Marco! 👏

Подробности: https://t.co/At259CcEtT pic.twitter.com/zMBGYFVgYQ — ФК Урал (@FCURAL) August 13, 2018

📺Марко Араторе – как он играл в Швейцарии? Отвечаем с помощью этой небольшой нарезки: https://t.co/Aw4VOAth6m — ФК Урал (@FCURAL) August 13, 2018

(red.)