Mit Koller gegen den FCB-Koller

Wie der FC Basel mitteilt, hat der 57-jährige Marcel Koller einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben. Er wird assistiert von Thomas Janeschitz und Carlos Bernegger. Mit Koller soll der FC Basel wieder in die Spur finden. In der Super League sind die Basler mit einer Niederlage gegen St.Gallen (1:2) gestartet. Im zweiten Spiel gab es gegen Xamax nur ein Unentschieden. Am Mittwoch ist ausserdem der FC Basel gegen PAOK Salonoki sang- und klanglos in der Champions-League-Qualifikation ausgeschieden.

Sportdirektor Marco Streller: «Wir freuen uns, dass wir mit Marcel Koller einen sehr erfahrenen Trainer verpflichtet haben, der den FCB – national wie auch international – wieder auf Kurs bringen soll.»

Marcel Koller trainierte 1997/1998 den FC Wil und wechselte danach zum FC St.Gallen. Mit den Espen wurde er 1999/2000 Schweizer Meister. 2002 wechselte der Zürcher zu GC und holte mit den Hoppers 2002/2003 den Titel.

Nach einigen Jahren als Trainer in Deutschland wurde Marcel Koller 2011 Trainer der österreichischen Nationalmannschaft. Unter ihm qualifizierte sich Österreich erstmals seit 1998 für einen Grossanlass, die EM 2016 in Frankreich.

(red.)