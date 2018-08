Flankierende Massnahmen eine von vielen Streitpunkten

Nicht nur der Gesprächsboykott der Gewerkschaften gefährdet das Rahmenabkommen. In vielen anderen Bereichen gibt es ebenfalls keine Einigung. (Archivbild) © KEYSTONE/THOMAS HODEL

Die Gewerkschaften machen keine Zugeständnisse bei den flankierenden Massnahmen. Das ist nicht die einzige Hürde in den Verhandlungen über ein Rahmenabkommen. Auch in anderen Bereichen ist eine Einigung in der Ferne. Die Verhandlungsdelegationen geben keine Details preis.