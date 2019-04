Flawiler Gesangstalent bei The Voice Kids

Vom kleinen Flawil auf die grosse Bühne in Deutschland. Das hat er zehnjährige Nevio Weishaupt geschafft. Er ist leidenschaftlicher Sänger und singt so gut, dass er bei The Voice Kids, einem der grössten Gesangswettbewerbe für Kinder im deutschsprachigen Raum, in den Blind Auditions eine Runde weitergekommen ist. Mit dem Song «Marry You» von Bruno Mars konnte er Jurorin Lena Meyer-Landrut von sich überzeugen.

FM1Today hat Nevio Weishaupt nach den Blind Auditions in Flawil besucht

«Es war eine grosse Herausforderung für mich, vor so vielen Menschen zu singen. Ich war furchtbar nervös. Da sassen ja auch noch die vielen Stars vor mir, aber ich konnte sie am Anfang zum Glück nicht sehen», sagt Nevio von seinem ersten Auftritt bei The Voice Kids.

Dreamteam Nevio und Lena

Als Nevio schon dachte, es wird sich niemand mehr umdrehen, drückte Lena im letzten Moment den Buzzer. «Darüber hab ich mich wahnsinnig gefreut. Auch wenn sich alle umgedreht hätten, ich hätte das Team von Lena gewählt», sagt Nevio gegenüber FM1Today. Die beiden scheinen sich auch zu verstehen:

Erleichtert war nicht nur Nevio, sondern auch Mutter Selen Weishaupt. «Als er auf der Bühne stand war das der absolute Horror, ich war so nervös».

«Anstregend aber wahnsinnig schön»

Nevio bei der Verwirklichung seines Traumes zu begleiten sei intensiv – Vater, Mutter und die drei Brüder fuhren mit Nevio mehrere Male nach Berlin. Dort musste Nevio vier Vor-Castings überstehen, bevor er es ins deutsche Fernsehen geschafft hat. Insgesamt hat er sich gegen mehrere zehntausend Mitbewerber durchgesetzt. In die Live-Shows schaffen es gerade mal knapp hundert junge Gesangstalente. Es sei ganz schön anstrengend, aber auch ein wunderschönes und spannendes Abenteuer, sagt Selen Weishaupt. «Ich bin wahnsinnig stolz auf Nevio».

«Lieber Englisch als Deutsch »

Dieser singt seit er denken kann. «Ich weiss gar nicht so recht wie ich dazugekommen bin». Am liebsten singt er englischsprachige Lieder. «Mit dem Deutschen hab ich es nicht so», sagt der zehnjährige verschmitzt. Musikinspiration holt sich Nevio im Radio. «Ich höre oft FM1 und wenn mir ein Song gefällt, suche ich den Text im Internet». Sein momentanes Lieblingslied ist «Love Someone» von Lukas Graham.

«Er singt ununterbrochen »

Mutter Selene mag zwar, dass Nevio Musik ins Haus bringt, manchmal werde es aber fast ein bisschen zu viel. «Er singt ununterbrochen, im Auto, beim Spielen oder wenn ich mich mit meinem Mann unterhalten will».

Nevio bei einem Auftritt seiner Musikschule



Wenn Nevio gross ist, möchte er Sänger werden. Sein grosses Idol ist Ed Sheeran. Doch im Moment möchte Nevio vor allem bei The Voice Kids weiterkommen. Als nächstes stehen die Battles an. Da wird Nevio mit zwei anderen Teilnehmer auf der Bühne stehen. Darauf freut sich der Flawiler besonders. «Ich konnte bei The Voice bereits viel neue Freunde finden». Mit einigen telefoniert oder schreibt er sogar täglich.

Musikschule und Mami zum Essen einladen

Die Freunde seien ihm denn auch das Wichtigste, The Voice ist aber immer noch ein Wettbewerb. Ob er es bis ins Finale schafft, kann Nevio nicht abschätzen, er würde sich aber sehr darüber freuen. Am Sonntag steht er wieder auf der The-Voice-Bühne. Im Falle eines Sieges würde er ein Musikstudium anstreben und sein Mami zum Essen einladen. «Mein Mami ist die allerbeste und immer nett, wenn man bedenkt dass Sie uns fünf Männer immer aushalten muss», sagt der junge Musiker und lächelt verschmitzt.

(mas/nm)