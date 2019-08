«Fliegender Mann» schafft Überquerung des Ärmelkanals

Der Extremsportler Franky Zapata bei einem Probeflug mit seinem Flyboard in der Nähe von Calais. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MICHEL SPINGLER

Dem französischen Extremsportler Franky Zapata ist am Sonntag als erstem «fliegenden Mann» die Überquerung des Ärmelkanals gelungen. Der 40-jährige Jetski-Weltmeister landete planmässig mit seinem Flyboard Air am Sonntagvormittag in Grossbritannien.Das berichtete ein AFP-Reporter in St.