Fliegerbombe entdeckt und entschärft

Die Fliegerbombe wurde bei Bauarbeiten an einer neuen Umgehung bei Friedrichshafen-Heiseloch am Montagmorgen gegen 10 Uhr entdeckt. Die Polizei musterte den zylindrischen Gegenstand genauer und konnte die Vermutung der Bauarbeiter bestätigen, dass es sich bei dem Gegenstand um eine 250 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe handelte, wie die Polizei Konstanz mitteilt.

Der Fundort der Bombe befand sich glücklicherweise nicht in dicht besiedeltem Gebiet, so mussten nur 18 Personen in der direkten Umgebung ihre Wohnungen verlassen. Gegen 14.45 Uhr begann der Kampfmittelbeseitigungsdienst mit der Entschärfung der Fliegerbombe, bereits nach zehn Minuten gab die Spezialeinheit Entwarnung.

Im Einsatz standen mehrere Streifenwagen, ein Polizeihubschrauber, die freiwillige Feuerwehr und etliche Behördenvertreter.

(Polizei Konstanz/red.)